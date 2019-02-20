Владимир Путин рассказал об открытии нового национального парка в Челябинской области

Фото с сайта www.katavivan.ru

Президент Владимир Путин проанонсировал открытие пяти национальных парков в России в 2019 году.

Об этом президент сказал в послании Федеральному Собранию в среду, 20 февраля. Новые национальные парки откроются в Дагестане, Коми, Якутии, Алтайском крае и Челябинской области в этом году.

Президент добавил, что необходимо провести детальную ревизию постановки на кадастровый учат всех природоохранных территорий «Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. На территории заповедников должен быть разрешен только экологический туризм, без какого-либо изъятия земель», — заявил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области до 2020 года должен появиться национальный парк «Зигальга». Его планируют открыть на территории Катав-Ивановского района.

Фото с сайта www.katavivan.ru

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