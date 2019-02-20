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Челябинск вошел в тройку городов по числу пассажиров, которые летают бизнес-классом
20.02.2019 г. 15:19
Фото с сайта pixabay.com
Сервис Biletix проанализировал перелеты россиян бизнес-классом на внутренних линиях и за границу.
По итогам 2018 года среди региональных центров чаще всего первым классом летали из Ростова-на-Дону. Челябинск оказался в этом рейтинге на втором месте. В среднем билет в бизнес-класс в перелетах по России из Челябинска стоит почти 56 тыс. рублей.
Полететь с комфортом за границу из столицы Южного Урала стоит примерно 97 тыс. рублей — в восемь раз дороже, чем в экономе. Самыми востребованными направлениями для полетов бизнес-классом у челябинцев стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Малага и Дубай, сообщили в пресс-службе Biletix.
Фото с сайта pixabay.com
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