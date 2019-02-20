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Названы пять самых экономичных подарков к 23 февраля
20.02.2019 г. 16:03
Фото с сайта pixabay.com
Онлайн-ритейлер Wildberries представил рейтинг потребительских предпочтений в преддверии Дня защитника Отечества.
За минувшую неделю, с 11 по 17 февраля, в несколько раз выросли продажи традиционных мужских товаров. Так, заказов средств для бритья стало больше в пять раз, туалетной воды — вдвое, носков — почти в полтора раза.
Самыми дорогими подарками к 23 февраля назвали планшет, смартфон, наручные часы и кошелек из крокодиловой кожи. В пятерке самых экономичных презентов — носки, дезодорант, гель для душа, нижнее белье и набор средств для бритья. В Wildberries подчеркивают, что носки могут обойтись и в 6,5 тыс. рублей — при заказе специального подарочного набора на 100 пар.
Фото с сайта pixabay.com
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