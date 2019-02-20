В Челябинской области многодетным семьям бесплатно установят пожарные сигнализации

Фото с сайта 74.mchs.ru

Областное правительство утвердило порядок предоставления субсидий на установку пожарных сигнализаций малоимущим семьям.

Из бюджета области на установку сигнализаций в домах многодетных малообеспеченных семей направят 2 млн рублей. Дополнительное финансирование предусмотрено в городах и районах.

С начала 2019 года в регионе произошло пять случаев, когда пожарные извещатели помогли спасти жизни девяти человек. В прошлом году сигнализации были установлены в 602 домах частного сектора. В 2019-м извещателями планируют оборудовать жилье 1,5 тыс. семей группы риска.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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