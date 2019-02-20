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Челябинцев приглашают на бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
20.02.2019 г. 14:46
Фото с сайта nao24.ru
В Челябинске стартует подготовка к всероссийской акции проверки грамотности.
Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить еженедельно на трех площадках: по четвергам — в ЧелГУ, по пятницам — в областной библиотеке для слепых и по субботам — в библиотеке имени А.С. Пушкина. На каждом из восьми занятий участники изучат и отработают по одному правилу русского языка.
Курсы стартуют 21 февраля и продлятся почти два месяца. Сам «Тотальный диктант» состоится 13 апреля. В 2018 году всероссийскую акцию проверки грамотности в Челябинске посетили более 2,5 тыс. человек на 35 площадках. 91 участник написал текст писательницы Гузель Яхиной на пятерку.
Фото с сайта nao24.ru
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