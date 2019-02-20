Челябинцев приглашают на бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»

Фото с сайта nao24.ru

В Челябинске стартует подготовка к всероссийской акции проверки грамотности.

Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить еженедельно на трех площадках: по четвергам — в ЧелГУ, по пятницам — в областной библиотеке для слепых и по субботам — в библиотеке имени А.С. Пушкина. На каждом из восьми занятий участники изучат и отработают по одному правилу русского языка.

Курсы стартуют 21 февраля и продлятся почти два месяца. Сам «Тотальный диктант» состоится 13 апреля. В 2018 году всероссийскую акцию проверки грамотности в Челябинске посетили более 2,5 тыс. человек на 35 площадках. 91 участник написал текст писательницы Гузель Яхиной на пятерку.

Фото с сайта nao24.ru

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