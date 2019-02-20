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Владимир Путин поручил принять закон о квотировании выбросов до июля 2019 года
20.02.2019 г. 13:51
Президент поручил Госдуме принять законопроект о квотировании выбросов предприятий на весенней сессии.
С поручением Владимир Путин обратился в ходе послания Федеральному Собранию в среду, 20 февраля. Президент отметил, что приостановить введение квот на выбросы стараются влиятельные лоббисты в промышленной сфере.
«Нам понятны их аргументы, вроде сохранения рабочих мест. Но так не может продолжаться бесконечно. Напомню, что при принятии таких решений надо руководствоваться не интересами уважаемых людей и корпораций, а интересами народа России», — заключил Владимир Путин.
Глава государства поручил принять закон о квотах в весеннюю сессию Госдумы — она продлится до 28 июля.
Челябинская область станет пилотным регионом, где пройдет эксперимент по квотированию промышленных выбросов. Сейчас квоты рассчитаны для пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша. В конце 2018 года губернатор Борис Дубровский обращался с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Тогда же министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявлял, что результаты этой работы будут видны уже в первом квартале 2019 года.
Фото с сайта kremlin.ru
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