Владимир Путин поручил принять закон о квотировании выбросов до июля 2019 года

Фото с сайта kremlin.ru

Президент поручил Госдуме принять законопроект о квотировании выбросов предприятий на весенней сессии.

С поручением Владимир Путин обратился в ходе послания Федеральному Собранию в среду, 20 февраля. Президент отметил, что приостановить введение квот на выбросы стараются влиятельные лоббисты в промышленной сфере.

«Нам понятны их аргументы, вроде сохранения рабочих мест. Но так не может продолжаться бесконечно. Напомню, что при принятии таких решений надо руководствоваться не интересами уважаемых людей и корпораций, а интересами народа России», — заключил Владимир Путин.

Глава государства поручил принять закон о квотах в весеннюю сессию Госдумы — она продлится до 28 июля.

Челябинская область станет пилотным регионом, где пройдет эксперимент по квотированию промышленных выбросов. Сейчас квоты рассчитаны для пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша. В конце 2018 года губернатор Борис Дубровский обращался с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Тогда же министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявлял, что результаты этой работы будут видны уже в первом квартале 2019 года.

Фото с сайта kremlin.ru

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