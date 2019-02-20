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Рекультивацией челябинской свалки займется дочерняя структура «Росатома»
20.02.2019 г. 14:43
В Челябинске выбрали генерального заказчика рекультивации свалки в Челябинске.
Рекультивировать полигон будет ФГУП «РосРао», которое входит в структуру «Росатома». Об этом в среду, 20 февраля, сообщила первый замминистра экологии области Ирина Харина. «В настоящее время у нас есть поручение президента РФ по выбору единственного поставщика на рекультивацию свалки», — отметила она. Гензаказчиком выбрано предприятие «РосРао». Субподрядчиков пока не называют.
В этом году будет разработана проектно-сметная документация на проведение рекультивации. Для этого власти проведут дополнительные изыскания по свалке, чтобы обновить данные. Согласно последним исследованиям, на полигоне накопилось около 18 млн кубометров отходов. На рекультивацию свалки в период с 2019 по 2021 год регион получит из федерального бюджета 2,9 млрд рублей.
Фото с сайта gubernator74.ru
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