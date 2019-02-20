Челябинцев просят принести в зоопарк старые пледы и одеяла для обезьян

Фото с сайта chelzoo.ru

Челябинский зоопарк просит горожан поделиться скорлупой от кокосов, старыми пледами и одеялами и корзинами с животными.

О сборе объявили в официальной группе челябинского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Животным нужна скорлупа от кокосов. «В скорлупе можно жить, из скорлупы можно есть, в скорлупу можно спрятать всякие вкусности», — пишут сотрудники учреждения.

Кроме того, зоопарку нужны старые одеяла и пледы. Ими любят пользоваться приматы. Также в учреждение можно принести ненужные плетеные корзины. Контейнер для сбора предметов установлен на входе в зоопарк.

Фото с сайта chelzoo.ru

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