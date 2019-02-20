- 65.8568р. - 0.3454
- 74.6816р. - 0.1335
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
В Челябинске опубликовали афишу празднования Масленицы
20.02.2019 г. 12:34
Праздновать Масленицу в Челябинске начнут 2 марта.
Масленица в этом году начнется 4 марта, однако первое праздничное мероприятие в Челябинске пройдет 2 марта. На этот день в сквере имени Колющенко запланированы конкурсы частушек и веников. Гостей мероприятия будут угощать блинами.
В парке имени Гагарина празднование пройдет 9 марта. Посетителей ждут театральные представления, ярмарка и битва богатырей. В программе конкурс ростовых кукол и костюмов скоморохов. Празднование начнется в 12:00. Чучело Масленицы будут сжигать в 15:00.
В этот же день празднование пройдет в горсаду имени Пушкина. Челябинцам предложат раскрасить полутораметровый пряник, а затем съесть его. Кроме того, посетители смогут продегустировать разные виды блинов, поучаствовать в мастер-классах и традиционных забавах.
9 марта Масленицу также будут отмечать в сквере на улице Молодогвардейцев и в парке «Металлург» на улице Тищенко. 10 марта праздничные мероприятия пройдут в сквере Семьи в Ленинском районе и в Саду Победы.
Источник: cheladmin.ru
- 16.02.2018 г. Челябинцы любят блины с ветчиной больше, чем жители других регионов России
- 14.02.2018 г. Челябинцев на Масленицу угостят блинами с настоящим русским сбитнем
- 07.02.2018 г. Челябинцев приглашают попробовать блины и чай из гигантского самовара на Масленицу
- 06.02.2018 г. Челябинцев приглашают на дегустацию блинов на Масленицу в горсад имени Пушкина
- 20.02.2017 г. Для челябинцев на Масленицу приготовят 100 литров чайного глинтвейна