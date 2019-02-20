В Челябинске опубликовали афишу празднования Масленицы

Фото с сайта cheladmin.ru

Праздновать Масленицу в Челябинске начнут 2 марта.

Масленица в этом году начнется 4 марта, однако первое праздничное мероприятие в Челябинске пройдет 2 марта. На этот день в сквере имени Колющенко запланированы конкурсы частушек и веников. Гостей мероприятия будут угощать блинами.

В парке имени Гагарина празднование пройдет 9 марта. Посетителей ждут театральные представления, ярмарка и битва богатырей. В программе конкурс ростовых кукол и костюмов скоморохов. Празднование начнется в 12:00. Чучело Масленицы будут сжигать в 15:00.

В этот же день празднование пройдет в горсаду имени Пушкина. Челябинцам предложат раскрасить полутораметровый пряник, а затем съесть его. Кроме того, посетители смогут продегустировать разные виды блинов, поучаствовать в мастер-классах и традиционных забавах.

9 марта Масленицу также будут отмечать в сквере на улице Молодогвардейцев и в парке «Металлург» на улице Тищенко. 10 марта праздничные мероприятия пройдут в сквере Семьи в Ленинском районе и в Саду Победы.

Источник: cheladmin.ru

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