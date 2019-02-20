Челябинцы пересаживаются на малые автомобили

Фото с сайта vikupauto-tver.ru

Аналитики исследовали рынок автомобилей возрастом до трех лет в Челябинске.

Исследование провел портал «Авито Авто». Аналитики отмечают, что за год изменилась структура рынка. На 7,7% выросла доля малых машин. В то же время существенно уменьшилась доля автомобилей среднего класса — на 4,4%.

Самым продаваемым автомобилем до трех лет в 2018 году в Челябинске стала Lada Granta. В среднем ее покупали за 312 тыс. рублей. Самый дорогой автомобиль в десятке наиболее продаваемых в городе машин — Toyota Camry. Ее средняя цена составила свыше 1,4 млн рублей. Также в тройку популярных машин вошли Kia Riо и Hyundai Solaris.

В рейтинге городов по доступности автомобиля до трех лет Челябинск занял шестое место. Средняя стоимость машины равна около 796 тыс. рублей. Доступнее всего автомобили в Тольятти — в среднем около 700 тыс. рублей.

Фото с сайта vikupauto-tver.ru

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