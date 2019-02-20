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Челябинский аэропорт назвали одним из самых романтичных в мире из-за бесплатной парковки на 15 минут
20.02.2019 г. 12:27
Специалисты туристического сервиса momondo.ru выяснили, в каких аэропортах предоставляют больше всего времени на проводы пассажиров без дополнительной оплаты.
В исследовании учитывали минимальное время бесплатной парковки у терминалов воздушных гаваней. «Самыми романтичными аэропортами мира» назвали авиаузлы в Гонконге и Токио — там на прощание без дополнительной оплаты отводят 30 минут. Второе место заняли Афины, где пребывание в зоне Kiss&Fly ограничено 20 минутами.
Замыкают топ-3 сразу девять городов. В их числе — Москва, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. Бесплатно прощаться и радоваться встрече в аэропортах этих городов можно в течение 15 минут. Во многих других воздушных гаванях парковочное время существенно ниже. В Вене, Дублине и Мадриде бесплатной стоянки нет вообще — аэропорты этих городов сервис momondo.ru назвал наименее романтичными.
Фото с сайта cekport.ru
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