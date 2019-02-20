ГИБДД Челябинска: инспектора, который помог собаке перейти дорогу, наказывать не будут

Скриншот видео Андрея Баламбаева

В челябинской ГИБДД прокомментировали поступок инспектора, который перевел через дорогу хромого пса.

В госавтоинспекции пояснили, что полицейский поступил в данной ситуации по-человечески и все сделал правильно, наказывать его не будут. По словам сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Челябинска Андрея Юрина, инспектор не только спас жизнь собаке, но и предотвратил аварийную ситуацию, которая могла возникнуть.



Утром во вторник, 19 февраля, на улице Новороссийской полицейский вышел на проезжую часть и на несколько секунд перекрыл движение. Далее он позволил стоявшей на обочине хромой рыжей собаке перейти дорогу. Инцидент снял видеорегистратор одного из автомобилей. Позже ролик распространился в соцсетях.

Скриншот видео Андрея Баламбаева

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