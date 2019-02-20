- 65.8568р. - 0.3454
- 74.6816р. - 0.1335
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
ГИБДД Челябинска: инспектора, который помог собаке перейти дорогу, наказывать не будут
20.02.2019 г. 15:17
В челябинской ГИБДД прокомментировали поступок инспектора, который перевел через дорогу хромого пса.
В госавтоинспекции пояснили, что полицейский поступил в данной ситуации по-человечески и все сделал правильно, наказывать его не будут. По словам сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Челябинска Андрея Юрина, инспектор не только спас жизнь собаке, но и предотвратил аварийную ситуацию, которая могла возникнуть.
Утром во вторник, 19 февраля, на улице Новороссийской полицейский вышел на проезжую часть и на несколько секунд перекрыл движение. Далее он позволил стоявшей на обочине хромой рыжей собаке перейти дорогу. Инцидент снял видеорегистратор одного из автомобилей. Позже ролик распространился в соцсетях.
Скриншот видео Андрея Баламбаева
- 20.02.2019 г. В Челябинске сотрудник ГИБДД остановил движение, чтобы помочь хромому псу перейти дорогу
- 19.02.2019 г. В Сатке во время отлова бродячих псов убили домашнюю хаски
- 08.02.2019 г. Житель Троицка получил условный срок за избиение собаки-инвалида на глазах у девочки
- 29.01.2019 г. Кот из Златоуста, который больше года жил на пепелище, переехал к новым хозяевам
- 17.01.2019 г. УФАС нашло нарушения в контракте на отлов бродячих животных в Челябинске стоимостью 20 млн рублей