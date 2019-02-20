Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей под Троицком

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Ребенок, пенсионер и 18-летний парень погибли в аварии в Троицком районе.

ДТП произошло днем во вторник, 19 февраля, на 4-м километре дороги Троицк — Плодосовхоз. По предварительным данным, во время снегопада 18-летний южноуралец за рулем ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-213100. Парень скончался на месте ДТП.

За рулем внедорожника был 69-летний мужчина. Он погиб в больнице. Также во время госпитализации в машине скорой помощи скончался 4-летний ребенок. 63-летняя пассажирка внедорожника получила травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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