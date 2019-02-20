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Челябинским предпринимателям хотят предоставить налоговый вычет с налога на прибыль
20.02.2019 г. 11:11
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинской области готовят законопроект об инвестиционном налоговом вычете.
Расширение налоговых льгот обсудили на заседании комитета ЗСО по промышленной политике. Минэкономразвития региона в марте планирует внести в областной парламент законопроект. Документ предусматривает инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Его предполагаемый размер — не более 60% от расходов на модернизацию производства.
В первую очередь льготу планируется предоставить участникам промышленных кластеров области. Принять новый закон депутаты ЗСО рассчитывают в апреле 2019 года.
Фото с сайта pixabay.com
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