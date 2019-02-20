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Челябинцы рассказали, на каком расстоянии от мусорных полигонов они хотят жить
20.02.2019 г. 11:08
Фото с сайта provladimir.ru
Треть челябинцев хотят жить за тысячи километров от мусорных полигонов.
Опрос провели специалисты N1.RU. 35% челябинцев мечтают жить за сотни или тысячи километров от мусорных полигонов, так как в городе и так нечем дышать. Еще 32% хотят жить от мусороперерабатывающих производств на безопасном расстоянии, одобренном экологами.
По мнению четверти респондентов, вопрос переработки отходов актуален для всей России, а властям не под силу его решить. Каждый десятый опрошенный считает проблему мусора раздутой, так как вред от полигонов не выше, чем от любого другого промышленного предприятия.
Фото с сайта provladimir.ru
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