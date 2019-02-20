Челябинцы рассказали, на каком расстоянии от мусорных полигонов они хотят жить

Фото с сайта provladimir.ru

Треть челябинцев хотят жить за тысячи километров от мусорных полигонов.

Опрос провели специалисты N1.RU. 35% челябинцев мечтают жить за сотни или тысячи километров от мусорных полигонов, так как в городе и так нечем дышать. Еще 32% хотят жить от мусороперерабатывающих производств на безопасном расстоянии, одобренном экологами.

По мнению четверти респондентов, вопрос переработки отходов актуален для всей России, а властям не под силу его решить. Каждый десятый опрошенный считает проблему мусора раздутой, так как вред от полигонов не выше, чем от любого другого промышленного предприятия.

Фото с сайта provladimir.ru



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