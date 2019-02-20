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Госжилинспекция Челябинской области проведет рейды по мусорным площадкам
20.02.2019 г. 11:04
Фото с сайта cheladmin.ru
Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить порядок на площадках накопления отходов.
Борис Дубровский поручил региональной Госжилинспекции проконтролировать работу управляющих организаций по содержанию мусорных контейнеров. Ведомство проведет рейды на площадках по сбору отходов. К систематическим нарушителям будут применены самые жесткие меры, установленные законом. Также Госжилинспекция контролирует порядок начисления платы за вывод мусора.
С 1 января в Челябинской области действует новая система обращения с отходами. Вывозом мусора занимается региональный оператор. За чистотой контейнерных площадок обязаны следить управляющие организации.
Фото с сайта cheladmin.ru
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