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Власти назвали «грязными» публикации о Борисе Дубровском
20.02.2019 г. 09:54
В телеграм-канале «Молнии Дубровского» прокомментировали скандальные сообщения СМИ о главе региона.
Публикации власти назвали «грязными». «У самых различных заинтересантов есть свои бизнес-интересы в нашем регионе. Именно поэтому сегодня мы видим заказные статьи, цель которых – дискредитация и подрыв репутации действующего губернатора», — пишет телеграм-канал «Молнии Дубровского». Какие конкретно публикации имеются в виду, не сообщается.
В пресс-службе губернатора подчеркивают, что им известен заказчик данной кампании. По всей видимости, речь идет о публикациях в федеральных и окружных СМИ и телеграм-каналах о получении взяток от дорожно-строительных предприятий области. В них упоминается, что у Бориса Дубровского якобы есть гражданская жена и внебрачная дочь.
Фото с сайта gubernator74.ru
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