Власти назвали «грязными» публикации о Борисе Дубровском

Фото с сайта gubernator74.ru

В телеграм-канале «Молнии Дубровского» прокомментировали скандальные сообщения СМИ о главе региона.

Публикации власти назвали «грязными». «У самых различных заинтересантов есть свои бизнес-интересы в нашем регионе. Именно поэтому сегодня мы видим заказные статьи, цель которых – дискредитация и подрыв репутации действующего губернатора», — пишет телеграм-канал «Молнии Дубровского». Какие конкретно публикации имеются в виду, не сообщается.

В пресс-службе губернатора подчеркивают, что им известен заказчик данной кампании. По всей видимости, речь идет о публикациях в федеральных и окружных СМИ и телеграм-каналах о получении взяток от дорожно-строительных предприятий области. В них упоминается, что у Бориса Дубровского якобы есть гражданская жена и внебрачная дочь.

Фото с сайта gubernator74.ru

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