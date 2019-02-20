Челябинские депутаты назвали проект реконструкции Кировки «колхозом» и «позорищем»

Фото с сайта cheladmin.ru

Планы по реконструкции главной пешеходной улицы Челябинска депутаты гордумы встретили эмоциональной критикой.

Проект представили на заседании комитета по соцполитике гордумы во вторник, 19 февраля. К 2020 году на улице Кирова от проспекта Ленина до улицы Труда собираются обновить тротуарную плитку, смонтировать иллюминацию зданий, сократить количество рекламы и убрать под землю провода.

Кроме того, планируется оставить на Кировке десять киосков из существующих 30 и привести их в соответствие с дизайн-кодом. Однако внешний вид новых павильонов из белого и черного профнастила депутатам не понравился. Аркадий Шафигуллин назвал проект «колхозом», а сами ларьки — «бендюжками». «Вспомните, Петр Сумин с Владимиром Путиным ходили по Кировке, любовались», — сказал он.

А Михаил Вербитский окрестил угловатые киоски «гробами» и «позорищем». Также депутатов смутила сама идея палаток с шаурмой на центральной улице города, пусть и в другом формате.

В итоге депутаты решили объявить конкурс эскизов внешнего облика киосков. К проекту реконструкции Кировки они пообещали вернуться повторно.

Фото с сайта cheladmin.ru

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