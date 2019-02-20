Жители поселка Роза задыхаются из-за задымления на местной свалке

Фото с сайта onf.ru

ОНФ призвал региональные власти разобраться с причинами задымления на свалке в поселке Роза.

Активисты Народного фронта обратили внимание на проблему летом 2018 года. Жители поселка Роза жаловались, что на свалке регулярно возникают пожары, а мусор туда свозят со всего района. Эксперты выяснили, что от границ полигона до жилых домов менее 500 метров, чистоту воздуха никто не контролирует, часто происходит самовозгорание бытовых отходов.

По словам члена регионального штаба ОНФ Виталия Вороного, власти заверили общественников, что свалка в Розе не будет принимать отходы. Однако мусоровозы продолжают заезжать на полигон, жалуются местные жители. Эксперты обратились в прокуратуру, минэкологии области, Роспотребнадзор и к региональному оператору с требованием устранить экологические нарушения в поселке Роза, сообщили в пресс-службе областного отделения Народного фронта.

Фото с сайта onf.ru

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