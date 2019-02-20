«Единая Россия» в конце зимы возьмет под контроль проблему высадки детей из автобусов во время мороза

Фото с сайта news.ngs.ru

Региональное отделение партии «Единая Россия» обсудило на совещании проблему высадки детей из общественного транспорта в морозную погоду.

Совещание прошло в понедельник, 18 февраля. Оно было посвящено вопросам партийного контроля за каждым ремонтируемым объектом программы «Безопасные дороги» и мониторинга передвижных камер видеофиксации. Также участники совещания обсудили проблему высадки во время мороза из транспорта детей, которые не могут оплатить проезд.

По мнению замсекретаря регионального отделения партии Олега Голикова, Челябинской области нужно перенять опыт других субъектов в решении этого вопроса. Например, в Санкт-Петербурге нормативно-правовым актом запрещено высаживать детей из общественного транспорта, даже если они не оплатили проезд.

В начале февраля в Магнитогорске кондуктор выгнал из трамвая в мороз больную 13-летнюю девочку. Школьница пыталась оплатить проезд купюрой, у которой был надорван край. Руководство «Маггортранса» принесло извинения за инцидент и пообещало уволить кондуктора.

Фото с сайта news.ngs.ru

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