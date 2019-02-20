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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Челябинскую Кировку предложили переименовать в Тарасовку
20.02.2019 г. 08:07
В Челябинске главную пешеходную улицу предложили переименовать в честь экс-мэра.
С инициативой выступил депутат гордумы Аркадий Шафигуллин. В ходе обсуждения концепции реконструкции Кировки он предложил изменить ее название на Тарасовку — в честь бывшего мэра Вячеслава Тарасова. Именно при нем часть улицы от проспекта Ленина до Труда стала пешеходной.
Аркадий Шафигуллин добавил, что этот вопрос депутаты рассмотрят на отдельном заседании. Название «Кировка» пешеходному участку улицы было присвоено официально распоряжением главы города Вячеслава Тарасова 13 сентября 2004 года. Однако таблички на зданиях и адреса в паспортах проживающих там людей остались прежними — с улицей Кирова. Поэтому если менять имя, то больших затрат для бюджета это не повлечет, рассуждают в социальных сетях челябинцы.
Фото с сайта cheladmin.ru
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