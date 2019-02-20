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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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В Челябинске сотрудник ГИБДД остановил движение, чтобы помочь хромому псу перейти дорогу
20.02.2019 г. 08:01
Скриншот видео Андрея Баламбаева
В Ленинском районе инспектор ГИБДД перекрыл дорогу ради хромающей собаки.
Все произошло на улице Новороссийской утром во вторник, 19 февраля. Инцидент снял видеорегистратор одного из автомобилей. Позже ролик появился в соцсетях.
На кадрах видно, как рыжая собака стоит рядом с дорогой, по которой едут автомобили. На проезжую часть выходит инспектор ГИБДД, жезлом останавливает движение машин и помогает хромающему псу перейти на другую сторону.
Видео: Андрей Баламбаев
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