В Челябинске сотрудник ГИБДД остановил движение, чтобы помочь хромому псу перейти дорогу

20.02.2019 г. 08:01

В Челябинске сотрудник ГИБДД остановил движение, чтобы помочь хромому псу перейти дорогу
Скриншот видео Андрея Баламбаева

В Ленинском районе инспектор ГИБДД перекрыл дорогу ради хромающей собаки.

Все произошло на улице Новороссийской утром во вторник, 19 февраля. Инцидент снял видеорегистратор одного из автомобилей. Позже ролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, как рыжая собака стоит рядом с дорогой, по которой едут автомобили. На проезжую часть выходит инспектор ГИБДД, жезлом останавливает движение машин и помогает хромающему псу перейти на другую сторону.


   Видео: Андрей Баламбаев

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