В Челябинске сотрудник ГИБДД остановил движение, чтобы помочь хромому псу перейти дорогу

Скриншот видео Андрея Баламбаева

В Ленинском районе инспектор ГИБДД перекрыл дорогу ради хромающей собаки.



Все произошло на улице Новороссийской утром во вторник, 19 февраля. Инцидент снял видеорегистратор одного из автомобилей. Позже ролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, как рыжая собака стоит рядом с дорогой, по которой едут автомобили. На проезжую часть выходит инспектор ГИБДД, жезлом останавливает движение машин и помогает хромающему псу перейти на другую сторону.







Видео: Андрей Баламбаев

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