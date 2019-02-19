Количество пенсионеров в Челябинской области за три месяца выросло на 3 тыс. человек

На Южном Урале стало больше получателей пенсий.

По данным Росстата на 1 января 2019 года всего в области проживало 1 млн 68 тыс. пенсионеров. С октября 2018 года их количество увеличилось на 3 тыс. 95 человек.

Средняя пенсия в конце 2018 года составляла почти 14 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го выплаты выросли на 1,7%.

Все новости за 19.02.2019 г.»