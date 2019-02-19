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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Количество пенсионеров в Челябинской области за три месяца выросло на 3 тыс. человек
19.02.2019 г. 14:40
На Южном Урале стало больше получателей пенсий.
По данным Росстата на 1 января 2019 года всего в области проживало 1 млн 68 тыс. пенсионеров. С октября 2018 года их количество увеличилось на 3 тыс. 95 человек.
Средняя пенсия в конце 2018 года составляла почти 14 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го выплаты выросли на 1,7%.
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