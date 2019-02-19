Znak.com: глава Копейска Владимир Можин в марте уйдет в отставку

Фото с сайта akgo74.ru

В СМИ появилась информация о скорой отставке мэра Копейска.

В пятницу, 15 февраля, в нескольких управлениях администрации Копейска сотрудники ФСБ провели выемки документов, пишет Znak.com. По данным источника издания, действия силовиков могут быть связаны с заключением контрактов с единственным поставщиком без проведения торгов.

Глава Копейска Владимир Можин ушел в отпуск до 11 марта. Как рассказали Znak.com источники, после выхода на работу он напишет заявление об отставке. Исполнять обязанности мэра будет замглавы Андрей Фалейчик, который получил работу в администрации Копейска в начале февраля.

Сообщается, что новый глава заменит начальников ключевых отделов и управлений мэрии. «Фалейчик — человек в общении жесткий, и он уже дал понять ряду сотрудников, что им придется уйти по-хорошему или по-плохому», — пишет издание со ссылкой на источники.

Фото с сайта akgo74.ru

Все новости за 19.02.2019 г.»