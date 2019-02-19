Власти Челябинска ищут жильцов для социального наемного дома на улице Хохрякова

Фото с сайта minstroy74.ru

Наемный дом социального использования в Тракторозаводском районе простаивает без жильцов.

Здание на улице Хохрякова ввели в эксплуатацию еще летом 2018 года. Однако из 69 его квартир заселены всего шесть. Шесть заявлений находятся на рассмотрении, а еще 23 претендентам городской комитет по имуществу отказал из-за несоответствия требованиям.

На жилплощадь в наемном доме имеют право те, кто встал на учет как нуждающийся и кому доход не позволяет приобрести жилье по рыночным ценам. Кроме того, там могут поселиться молодые семьи, инвалиды, сироты и другие льготники — для них предусмотрена компенсация 70% квартплаты. Остальные за социальное жилье вносят по 104 рубля за квадратный метр.

Челябинские депутаты порекомендовали комитету по имуществу активнее заселять наемный дом, поскольку число остро нуждающихся в жилье горожан весьма велико, сообщили в пресс-службе городской думы.

Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 19.02.2019 г.»