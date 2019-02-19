Прокуратура проверит частный детсад в Чурилово, где детей держат впроголодь

Фото с сайта o-krohe.ru

В частное дошкольное учреждение в Тракторозаводском районе приедут прокуроры с проверкой.

На условия содержания и питания воспитанников пожаловались сотрудницы частного детсада «У Машеньки» в Чурилово. Два его филиала посещают восемь детей. Воспитатели записали видеоролик, который опубликовали в сообществе «Регион-74» во «ВКонтакте». Они рассказывают, что для приготовления пищи не хватает продуктов, а руководство набирает на работу неквалифицированный персонал без образования и санкнижки.

«Вот это все нам до конца недели, сегодня среда. У нас тут полбанки молока, чуть-чуть капусты, полтора батона хлеба. Мы еще должны два дня варить суп, у нас осталось три маленьких картошки, две моркови и лука там, много… Самое главное, что там очень плохо кормят детей, и мы в шоке, что дети голодные ходят. Мы это видео снимаем, потому что мы не уверены, что нам вообще заплатят тут зарплату», — говорится в видео.

Глава Тракторозаводского района Елена Гаврилова заявила, что условия содержания и питания детей, а также соблюдение санитарных норм проверит прокуратура. Также она привела слова директора учреждения о том, что поводом для видео стал конфликт с воспитателями, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото с сайта o-krohe.ru

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