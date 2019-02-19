Челябинский компрессорный завод пожаловался в УФАС на контрафактные насосы

Фото с сайта gubernator74.ru

В региональное управление ФАС поступило заявление Челябинского компрессорного завода на недобросовестного поставщика.

В ноябре 2018 года завод заключил договор на поставку насосов с пензенской организацией «Агрегат». Представителям челябинского предприятия сообщили, что оборудование произведено компанией «Молдовахидромаш». Однако товар оказался контрафактным. Электронасосы не соответствуют параметрам, указанным на табличке оборудования. Компания «Молдовахидромаш» отметила, что паспорт и табличка изделия отличаются от заводских.

Челябинское УФАС направило запрос в адрес организации «Агрегат». Она должна будет до 1 марта предоставить необходимые сведения антимонопольной службе. После анализа информации УФАС решит вопрос о выдаче предупреждения, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Фото с сайта gubernator74.ru

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