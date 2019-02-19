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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Челябинцы жалуются на рассыпанные на детских площадках медицинские отходы СПИД-центра
19.02.2019 г. 13:58
Жители Тракторозаводского района сообщают о мусоре из СПИД-центра, который обнаружили в окрестных дворах.
Тревогу забили жильцы домов по улице Шуменской. Там в здании бывшей туберкулезной больницы открылся областной центр помощи ВИЧ-инфицированным. В феврале местные жители заметили, что с территории учреждения, которое находится во дворе, разлетается медицинский мусор. Масками и бахилами были засыпаны близлежащие детские площадки.
Жители микрорайона жаловались в администрацию города и требовали наказать СПИД-центр за халатное отношение к своим отходам. Однако по результатам выездной проверки сотрудники мэрии никакого мусора на детских площадках не обнаружили. Ситуацию осветили в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте». Пользователи в комментариях указали, что от масок и бахил невозможно заразиться ВИЧ-инфекцией. По их мнению, виноваты не врачи, а посетители центра, которые не выбрасывают использованные бахилы в предназначенные для этого урны.
Скриншот видео с сайта vk.com/typical_chelyabinsk / Андрей Филатов
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