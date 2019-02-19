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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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На Южном Урале арестовали мужчину, который истязал 9-летнего сына
19.02.2019 г. 13:41
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области 34-летнему мужчине предъявили обвинение в истязании сына.
По версии следствия, в период с декабря 2018 до января 2019 года в Миассе обвиняемый избивал и истязал 9-летнего сына. Учительница заметила на теле ребенка синяки и обратилась в управление соцзащиты.
Социальные работники посетили квартиру мальчика, а затем направили его в центр помощи детям. Суд по ходатайству следователя арестовал отца ребенка. Инициирован вопрос о лишении обвиняемого родительских прав, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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