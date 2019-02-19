Пятерым южноуральцам предъявили обвинение в разбойном нападении на салон сотовой связи

Фото с сайта pixabay.com

Троих взрослых и двух подростков обвиняют в разбойном нападении на салон связи в Челябинске.

Нападение произошло ночью 18 ноября 2018 года в Металлургическом районе. По версии следствия, обвиняемые проникли в салон сотовой связи, брызнули в лицо охранника из газового баллончика и похитили телефоны. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта pixabay.com

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