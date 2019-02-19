Челябинцам предложили выплачивать дополнительные деньги из-за плохой экологии

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске предложили ввести ряд компенсаций для горожан, страдающих из-за плохой экологии.

Общественный деятель Лев Большаков во вторник, 19 февраля, направил депутатам Заксобрания области обращение с просьбой внести законопроект о льготах для челябинцев. На прошлой неделе аналогичное письмо он направил в приемную президента. Его переадресовали первому вице-губернатору области Евгению Редину.

В обращении общественник предлагает сохранить для челябинцев прежний возраст выхода на пенсию, увеличить оплачиваемый отпуск до 45 календарных дней, установить дополнительный коэффициент в размере 20% оклада. Также Лев Большаков просит выдавать горожанам около 16 тыс. рублей перед отпуском, чтобы они могли отдыхать за пределами Челябинска. Деньги на выплаты, по мнению автора обращения, можно взять у предприятий-загрязнителей.

«Власти убеждают, что Челябинск — промышленный город, в котором вредные производства, никуда их сдвинуть и убрать нельзя. Пусть тогда компенсируют челябинцам вред здоровью, который наносится этим всем. Деньги можно взять у предприятий-загрязнителей, которые здесь находятся. Доходы у них миллиардные, они деньги выводят в офшоры. Если они потратят часть своей прибыли на жителей Челябинска, часть которых трудятся на этих заводах, это будет справедливо», — полагает Лев Большаков.

Общественник считает, что власти могут заставить предприятия выплачивать деньги челябинцам. «Это вопрос политической воли», — отметил он. Лев Большаков вспомнил трагедию в Магнитогорске, когда ММК оказывал материальную помощь пострадавшим при взрыве дома. «Думаю, у руководителей челябинских предприятий тоже есть чувство сопричастности к проблемам горожан», — выразил уверенность общественник.

Фото с сайта pravmin74.ru

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