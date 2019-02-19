- 66.247р. - 0.4574
- 74.9055р. - 0.3437
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
В Челябинскую область завезли 150 тыс. доз вакцин от кори
19.02.2019 г. 11:41
В областном минздраве отчитались о ходе вакцинации против кори.
В первую очередь от опасной болезни прививают детей. Им вакцины ставят в возрасте одного года и ревакцинируют в шесть лет. Для этого в регион поступило 86 тыс. доз препарата за счет федерального бюджета.
Для взрослых прививки закупают за счет областного бюджета. Около 55 тыс. южноуральцев нуждаются в вакцинации. Прежде всего это жители до 35 лет и входящие в группы риска — те, кто по долгу службы часто контактирует с людьми. Для них область закупила более 67 тыс. доз вакцины, с учетом одно- и двукратной иммунизации.
В последнее время в Челябинске выявили три клинических случая кори, у двух человек ее диагностировали после возвращения из Таиланда. Информация о заражении опасной болезнью воспитанника частного детсада на северо-западе и ученика школы №11 не подтвердилась.
Фото с сайта gubernator74.ru