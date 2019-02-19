В Челябинскую область завезли 150 тыс. доз вакцин от кори

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В областном минздраве отчитались о ходе вакцинации против кори.

В первую очередь от опасной болезни прививают детей. Им вакцины ставят в возрасте одного года и ревакцинируют в шесть лет. Для этого в регион поступило 86 тыс. доз препарата за счет федерального бюджета.

Для взрослых прививки закупают за счет областного бюджета. Около 55 тыс. южноуральцев нуждаются в вакцинации. Прежде всего это жители до 35 лет и входящие в группы риска — те, кто по долгу службы часто контактирует с людьми. Для них область закупила более 67 тыс. доз вакцины, с учетом одно- и двукратной иммунизации.

В последнее время в Челябинске выявили три клинических случая кори, у двух человек ее диагностировали после возвращения из Таиланда. Информация о заражении опасной болезнью воспитанника частного детсада на северо-западе и ученика школы №11 не подтвердилась.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 19.02.2019 г.»