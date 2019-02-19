Полицейские пришли с обыском к пенсионерке из Томино, выступающей против строительства ГОКа

Фото с сайта rosgvard.ru

Противники строительства Томинского ГОКа сообщили об обыске в доме одной из активисток.

Обыск в доме жительницы Томино Ольги Яковец прошел утром во вторник, 19 февраля. «В нем приняли участие несколько десятков бойцов СОБР. Ольге Яковец не выдали никаких документов: ни постановление об обыске, ни протокол обыска», — пишет экоактивист Борис Золотаревский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Причины обыска неизвестны.

Ольга Яковец — одна из активистов, выступающих против строительства Томинского ГОКа. Пожилая женщина регулярно принимает участие в митингах и организует пикеты.

Фото с сайта rosgvard.ru

Все новости за 19.02.2019 г.»