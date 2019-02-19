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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Полицейские пришли с обыском к пенсионерке из Томино, выступающей против строительства ГОКа
19.02.2019 г. 11:38
Фото с сайта rosgvard.ru
Противники строительства Томинского ГОКа сообщили об обыске в доме одной из активисток.
Обыск в доме жительницы Томино Ольги Яковец прошел утром во вторник, 19 февраля. «В нем приняли участие несколько десятков бойцов СОБР. Ольге Яковец не выдали никаких документов: ни постановление об обыске, ни протокол обыска», — пишет экоактивист Борис Золотаревский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Причины обыска неизвестны.
Ольга Яковец — одна из активистов, выступающих против строительства Томинского ГОКа. Пожилая женщина регулярно принимает участие в митингах и организует пикеты.
Фото с сайта rosgvard.ru
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