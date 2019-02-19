Жителей Копейска напугало задымление в ИК-6

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

На территории копейской исправительной колонии №6 заметили сильное задымление.

Столб дыма над учреждением местные жители заметили утром во вторник, 19 февраля. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Пользователей обеспокоило, что в колонии, возможно, произошел пожар или другой, более серьезный инцидент.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области пояснили, что на территории ИК-6 проходят плановые учения по пожарной безопасности. В них задействованы подразделения МЧС и правоохранительных органов, бригада скорой помощи.

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

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