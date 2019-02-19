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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Жителей Копейска напугало задымление в ИК-6
19.02.2019 г. 11:34
Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
На территории копейской исправительной колонии №6 заметили сильное задымление.
Столб дыма над учреждением местные жители заметили утром во вторник, 19 февраля. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Пользователей обеспокоило, что в колонии, возможно, произошел пожар или другой, более серьезный инцидент.
В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области пояснили, что на территории ИК-6 проходят плановые учения по пожарной безопасности. В них задействованы подразделения МЧС и правоохранительных органов, бригада скорой помощи.
Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
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