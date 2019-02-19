Зарплату ректора челябинского педуниверситета признали самой низкой среди всех руководителей российских вузов

Фото с сайта www.cspu.ru

Социологи обнаружили 370-кратную разницу в зарплатах ректоров российских вузов.

Биографии и доходы более 270 ректоров проанализировала «Лаборатория Ольги Крыштановской». Итоги исследования приводит «Ъ». Выяснилось, что средний возраст руководителя российского вуза составляет почти 60 лет, причем молодых руководителей до 45 лет насчитали всего 11%. Подавляющее большинство ректоров — мужчины, женщин всего 20%, и ни одна из них не возглавляет вуз из первой десятки лучших в стране. Также у женщин самый маленький средний стаж в должности — чуть более двух лет против 15 у мужчин.

Самый высокий доход в 2017 году задекларировал руководитель Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко — почти 250 млн рублей. Меньше всего в год зарабатывает и.о. ректора Южно-Уральского педагогического университета Татьяна Чумаченко. Ее доход за 2017 год составил чуть более 670 тыс. рублей, или около 55 тыс. рублей в месяц. Это в 370 раз меньше, чем у Владимира Литвиненко. Авторы исследования отмечают, что 90% ректоров зарабатывают до 10 млн рублей в год.

Фото с сайта www.cspu.ru

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