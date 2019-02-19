- 66.247р. - 0.4574
- 74.9055р. - 0.3437
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Судебные приставы в Челябинской области научились ловить должников по номерам машин
19.02.2019 г. 11:09
Златоуст стал первым городом Южного Урала, где начала работу система «Дорожный пристав».
Новый аппаратно-программный комплекс приобрела администрация города. Он позволяет по номеру автомобиля проверять его владельца по базам ГИБДД и службы судебных приставов. Таким образом, сотрудники ведомств получили возможность выявлять неплательщиков непосредственно в дорожном потоке.
В середине февраля на улицах Златоуста прошли совместные рейды судебных приставов и инспекторов городской ГИБДД. Один экипаж выявлял должников в потоке, а второй останавливал их. По итогам мероприятий с водителей взыскали более 30 тыс. рублей неоплаченных штрафов. Трое должников лишились своих машин. В областном управлении службы судебных приставов пообещали проводить в Златоусте такие рейды не реже двух раз в неделю и распространить эту практику на другие территории.
Фото с сайта mkset.ru
- 30.01.2019 г. На Южном Урале должница сломала себе палец, чтобы избежать обязательных работ
- 11.01.2019 г. Экс-начальник Увельского отдела судебных приставов получил условный срок за махинации с деньгами должников
- 25.12.2018 г. Подарки от приставов. Южноуральцы смогут узнать о своих долгах на вокзалах и в ТРК
- 18.12.2018 г. В Челябинской области приставы достали мужчину из шкафа, чтобы отвезти в суд
- 17.12.2018 г. Горнолыжный курорт продал кровати и диваны, чтобы выплатить зарплату сотрудникам