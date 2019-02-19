В Челябинске суд потребовал закрыть пансионат для престарелых и инвалидов

19.02.2019 г. 10:06

В Челябинске суд потребовал закрыть пансионат для престарелых и инвалидов
Фото с сайта pixabay.com

Тракторозаводский райсуд обязал собственника пансионата устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратура во время проверки выявила нарушения пожарной безопасности в частном доме для пожилых людей и инвалидов, расположенном на ЧТЗ. Ведомство потребовало запретить собственнику использовать здание в качестве пансионата. Суд удовлетворил иск прокурора и обязал предпринимателя устранить нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

    

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