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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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В Челябинске суд потребовал закрыть пансионат для престарелых и инвалидов
19.02.2019 г. 10:06
Фото с сайта pixabay.com
Тракторозаводский райсуд обязал собственника пансионата устранить нарушения требований пожарной безопасности.
Прокуратура во время проверки выявила нарушения пожарной безопасности в частном доме для пожилых людей и инвалидов, расположенном на ЧТЗ. Ведомство потребовало запретить собственнику использовать здание в качестве пансионата. Суд удовлетворил иск прокурора и обязал предпринимателя устранить нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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