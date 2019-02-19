В детском саду Озерска ребенка в мороз заперли на час в летней веранде

Фото с сайта cheladmin.ru

В Озерске следователи начали проверку по факту оставления без присмотра воспитанника детсада.

Все случилось в пятницу, 15 февраля. В одном из детсадов Озерска воспитатель закрыл ребенка на летней веранде. Через час его обнаружили прохожие, после чего персонал учреждения освободил воспитанника из заточения и вернул в группу.

Информация об инциденте распространилась в соцсетях. На нее отреагировали в озерской прокуратуре. Там пришли к выводу, что в детсаду не принимали достаточных мер по присмотру за детьми. Надзорное ведомство внесло представление главе ЗАТО об устранении нарушений. Сотрудники озерского отдела регионального управления СК начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта cheladmin.ru

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