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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
В детском саду Озерска ребенка в мороз заперли на час в летней веранде
19.02.2019 г. 10:01
В Озерске следователи начали проверку по факту оставления без присмотра воспитанника детсада.
Все случилось в пятницу, 15 февраля. В одном из детсадов Озерска воспитатель закрыл ребенка на летней веранде. Через час его обнаружили прохожие, после чего персонал учреждения освободил воспитанника из заточения и вернул в группу.
Информация об инциденте распространилась в соцсетях. На нее отреагировали в озерской прокуратуре. Там пришли к выводу, что в детсаду не принимали достаточных мер по присмотру за детьми. Надзорное ведомство внесло представление главе ЗАТО об устранении нарушений. Сотрудники озерского отдела регионального управления СК начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта cheladmin.ru
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