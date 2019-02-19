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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
В Сатке во время отлова бродячих псов убили домашнюю хаски
19.02.2019 г. 09:55
Саткинская городская прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства при отлове бездомных животных.
В прокуратуру обратился житель поселка Межевой. Мужчина заявил, что во время отлова бездомных животных была убита его хаски. По региональному закону отловом и содержанием безнадзорных собак должны заниматься органы местного самоуправления. Отстрел бродячих псов запрещен, умерщвлять животных могут только ветеринарные службы, отметили в областной прокуратуры.
Отловом и утилизацией бездомных собак в Межевом по договору с администрацией поселка занимается ООО «КомРит». Вопросы задержания, содержания и передачи животных новым хозяевам не урегулированы в документе. По результатам проверки главе Межевого внесено представление об устранении нарушений закона. На территории района создан пункт для временного содержания бездомных животных.
Фото с сайта pixabay.com
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