В окрестностях Миасса собираются строить ГОК

Фото с сайта gubernator74.ru

В Миассе отложили публичные слушания по проекту ГОКа в районе горы Круглая.

Соглашение с инвестором о строительстве горно-обогатительного комбината власти Миасса подписали еще в ноябре 2018 года. На публичные слушания по проекту заранее никого не приглашали. О мероприятии стало известно в день его проведения — 18 февраля. В ходе слушаний выяснилось, что два участка в районе горы Круглая, в 4 км от Миасса, уже передали в собственность ООО «Круглогорский ГОК». Как сообщает ИА «Новый День», назначение еще одного собирались сменить на производственную зону.

Немногочисленным общественникам, которые пришли на мероприятие, удалось добиться переноса рассмотрения вопроса о строительстве горно-обогатительного комбината. Издание добавляет, что власти решили создать рабочую группу для изучения вопроса законности и безопасности сооружения объекта.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 19.02.2019 г.»