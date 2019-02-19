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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Челябинца оштрафовали за лекцию про то, как ставить лайки в соцсетях
19.02.2019 г. 08:33
В Челябинске оштрафовали местного координатора «Открытой России» за проведение лекции.
В понедельник, 18 февраля, мировой судья Центрального района признал координатора движения «Открытая Россия» в Челябинске Дениса Ибрагимова виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией. На активиста наложили штраф в размере 10 тыс. рублей.
«По мнению обвинения, с помощью правозащитного вебинара про мемы я подрывал основы конституционного строя России и реализовывал деятельность какой-то британской организации, к которой я не имею никакого отношения. Какой урон я нанес свободе слова и обороноспособности страны, прокурор Рахимов А.С. так и не сообщил», — написал Денис Ибрагимов на своей странице во «ВКонтакте».
Онлайн-лекцию под названием «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму» Денис Ибрагимов организовал в ноябре 2018 года. Она была посвящена частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме.
Фото с сайта gorod55.ru
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