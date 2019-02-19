Челябинца оштрафовали за лекцию про то, как ставить лайки в соцсетях

Фото с сайта gorod55.ru

В Челябинске оштрафовали местного координатора «Открытой России» за проведение лекции.

В понедельник, 18 февраля, мировой судья Центрального района признал координатора движения «Открытая Россия» в Челябинске Дениса Ибрагимова виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией. На активиста наложили штраф в размере 10 тыс. рублей.

«По мнению обвинения, с помощью правозащитного вебинара про мемы я подрывал основы конституционного строя России и реализовывал деятельность какой-то британской организации, к которой я не имею никакого отношения. Какой урон я нанес свободе слова и обороноспособности страны, прокурор Рахимов А.С. так и не сообщил», — написал Денис Ибрагимов на своей странице во «ВКонтакте».

Онлайн-лекцию под названием «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму» Денис Ибрагимов организовал в ноябре 2018 года. Она была посвящена частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме.

Фото с сайта gorod55.ru

Все новости за 19.02.2019 г.»