Прокуратура не нашла нарушений по выплате зарплат на заводе в Усть-Катаве

Фото с сайта gubernator74.ru

Прокуратура провела проверку на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, где рабочие устроили стихийный митинг из-за низких зарплат.

Прокуратура не выявила нарушений при выплате зарплат рабочим. Сотрудники ведомства установили, что премии в январе 2019 года снизили из-за сокращения объема выпущенной продукции. «Нарушений трудовых прав работников не допущено, обязательные выплаты произведены в полном объеме»», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Стихийный митинг рабочих состоялся в четверг, 14 февраля, возле проходной УКВЗ. Они добились встречи с руководством предприятия и потребовали повысить зарплаты. Завод входит в группу компаний «Роскосмос». Глава корпорации Дмитрий Рогозин предложил губернатору Борису Дубровскому закупить для региона 100 трамваев, чтобы избежать полной остановки производства. Областные власти отметили, что у Челябинска, Златоуста и Магнитогорска есть потребность в 135 вагонах.

Фото с сайта gubernator74.ru

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