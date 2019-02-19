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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Прокуратура не нашла нарушений по выплате зарплат на заводе в Усть-Катаве
19.02.2019 г. 08:29
Прокуратура провела проверку на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, где рабочие устроили стихийный митинг из-за низких зарплат.
Прокуратура не выявила нарушений при выплате зарплат рабочим. Сотрудники ведомства установили, что премии в январе 2019 года снизили из-за сокращения объема выпущенной продукции. «Нарушений трудовых прав работников не допущено, обязательные выплаты произведены в полном объеме»», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Стихийный митинг рабочих состоялся в четверг, 14 февраля, возле проходной УКВЗ. Они добились встречи с руководством предприятия и потребовали повысить зарплаты. Завод входит в группу компаний «Роскосмос». Глава корпорации Дмитрий Рогозин предложил губернатору Борису Дубровскому закупить для региона 100 трамваев, чтобы избежать полной остановки производства. Областные власти отметили, что у Челябинска, Златоуста и Магнитогорска есть потребность в 135 вагонах.
Фото с сайта gubernator74.ru
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