Главе Кизильского района предъявили обвинение за уничтожение рыбохозяйства

18.02.2019 г. 16:03

Главе Кизильского района предъявили обвинение за уничтожение рыбохозяйства
Фото с сайта soolo.ru

В Челябинской области главе района предъявили обвинение за воспрепятствование бизнесу.

Все началось еще в 2017 году, когда местному предпринимателю власти намеренно слили воду из пруда, где он разводил рыбу. Водоем ранее был бесхозным, но затем администрация предложила мужчине взять его в аренду. Тот отказался, и пруд с рыбой осушили.

В региональном управлении Следственного комитета на главу района Александра Селезнева завели уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.  В пятницу, 15 февраля, ему предъявили обвинение. Местную администрацию обязали отремонтировать гидротехнические сооружения и оформить декларацию безопасности объекта.

Фото с сайта soolo.ru

 

    

 

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