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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Главе Кизильского района предъявили обвинение за уничтожение рыбохозяйства
18.02.2019 г. 16:03
Фото с сайта soolo.ru
В Челябинской области главе района предъявили обвинение за воспрепятствование бизнесу.
Все началось еще в 2017 году, когда местному предпринимателю власти намеренно слили воду из пруда, где он разводил рыбу. Водоем ранее был бесхозным, но затем администрация предложила мужчине взять его в аренду. Тот отказался, и пруд с рыбой осушили.
В региональном управлении Следственного комитета на главу района Александра Селезнева завели уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В пятницу, 15 февраля, ему предъявили обвинение. Местную администрацию обязали отремонтировать гидротехнические сооружения и оформить декларацию безопасности объекта.
Фото с сайта soolo.ru
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