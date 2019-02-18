Главе Кизильского района предъявили обвинение за уничтожение рыбохозяйства

Фото с сайта soolo.ru

В Челябинской области главе района предъявили обвинение за воспрепятствование бизнесу.



Все началось еще в 2017 году, когда местному предпринимателю власти намеренно слили воду из пруда, где он разводил рыбу. Водоем ранее был бесхозным, но затем администрация предложила мужчине взять его в аренду. Тот отказался, и пруд с рыбой осушили.



В региональном управлении Следственного комитета на главу района Александра Селезнева завели уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В пятницу, 15 февраля, ему предъявили обвинение. Местную администрацию обязали отремонтировать гидротехнические сооружения и оформить декларацию безопасности объекта.

Фото с сайта soolo.ru

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