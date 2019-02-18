УФАС отменило закупку по установке новых дорожных камер в Челябинске

Фото с сайта astv.ru

Челябинское УФАС отменило закупку по обустройству системы видеонаблюдения на дорогах города.



Аукцион на выполнение работ по модернизации системы дорожного видеонаблюдения в Челябинске был объявлен в январе 2019 года. Начальная цена контракта составляла 310 млн рублей.



С жалобой на действия заказчика в УФАС обратилась иркутская компания «СИБАВТОМЕТ». Она указала на нарушение законодательства о контрактной системе в документации об электронном аукционе. Также компания пожаловалась на техническое задание.



УФАС подтвердило, что нечеткое описание потребностей заказчика в документации могло привести к ограничению конкуренции. Так, в техзадании говорится, что исполнитель должен согласовать типы используемого оборудования. «При этом отсутствует информация о том, что представляет собой требование к «типу» оборудования, а также порядок и условия такого согласования», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.



Теперь заказчик должен будет отменить аукцион. Кроме того, его оштрафуют.

Фото с сайта astv.ru

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