Южноуральская школа заплатила почти 200 тыс. рублей ученице, сломавшей позвоночник на уроке

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Суд Красноармейского района взыскал со школы свыше 193 тыс. рублей в пользу ученицы, которая получила травму на уроке физкультуры.



ЧП произошло в школе № 1 села Миасское. На уроке физкультуры 13-летняя девочка получила перелом позвоночника, выполняя упражнение «кувырок назад». Прокуратура предъявила иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил эти требования.



Школа выплатила в пользу девочки более 193 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Все новости за 18.02.2019 г.»