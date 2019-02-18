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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Южноуральская школа заплатила почти 200 тыс. рублей ученице, сломавшей позвоночник на уроке
18.02.2019 г. 15:13
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
Суд Красноармейского района взыскал со школы свыше 193 тыс. рублей в пользу ученицы, которая получила травму на уроке физкультуры.
ЧП произошло в школе № 1 села Миасское. На уроке физкультуры 13-летняя девочка получила перелом позвоночника, выполняя упражнение «кувырок назад». Прокуратура предъявила иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил эти требования.
Школа выплатила в пользу девочки более 193 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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