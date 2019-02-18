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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Южноуральцев научат «разумному шопингу»
18.02.2019 г. 15:35
Движение «ЭКА» запустило онлайн-флешмоб «Потребляй с умом».
Участники акции узнают, как совершать осознанные покупки и отказаться от ненужных вещей. На вебинарах по экомаркетингу и расхламлению южноуральцы смогут научиться лайфхакам и правилам «разумного потребления».
Для участия во флешмобе следует зарегистрироваться на платформе ecowiki.ru и выполнить несколько заданий организаторов. В их числе — избавление от ненужных вещей, составление списка желаний к праздникам, публикации в соцсетях об импульсивных покупках.
«Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут отказаться от того, что захламляет и разбалансирует их жизнь и отвлекает внимание от действительно важного и нужного», — пояснил руководитель проекта «Эковики» Александр Титов.
Фото: пресс-служба движения ЭКА
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