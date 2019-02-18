Южноуральцев научат «разумному шопингу»

Фото: пресс-служба движения «ЭКА»

Движение «ЭКА» запустило онлайн-флешмоб «Потребляй с умом».



Участники акции узнают, как совершать осознанные покупки и отказаться от ненужных вещей. На вебинарах по экомаркетингу и расхламлению южноуральцы смогут научиться лайфхакам и правилам «разумного потребления».



Для участия во флешмобе следует зарегистрироваться на платформе ecowiki.ru и выполнить несколько заданий организаторов. В их числе — избавление от ненужных вещей, составление списка желаний к праздникам, публикации в соцсетях об импульсивных покупках.



«Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут отказаться от того, что захламляет и разбалансирует их жизнь и отвлекает внимание от действительно важного и нужного», — пояснил руководитель проекта «Эковики» Александр Титов.



Фото: пресс-служба движения ЭКА

Все новости за 18.02.2019 г.»