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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
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Челябинский завод металлоконструкций обвинили в экологических нарушениях
18.02.2019 г. 14:59
Фото с сайта pravmin74.ru
Природоохранная прокуратура завела административное дело на завод «Металлинвест».
Проверка надзорного ведомства установила, что предприятие по производству металлоконструкций не согласовывало с минэкологии мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ. Объекты негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет не ставили.
Природоохранный прокурор области завел на предприятие административное дело. Сейчас его рассматривают в министерстве экологии региона. Руководству завода «Металлинвест» внесли представление с требованиями устранить нарушения и наказать виновных, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pravmin74.ru
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