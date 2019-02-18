Челябинский завод металлоконструкций обвинили в экологических нарушениях

Фото с сайта pravmin74.ru

Природоохранная прокуратура завела административное дело на завод «Металлинвест».



Проверка надзорного ведомства установила, что предприятие по производству металлоконструкций не согласовывало с минэкологии мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ. Объекты негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет не ставили.



Природоохранный прокурор области завел на предприятие административное дело. Сейчас его рассматривают в министерстве экологии региона. Руководству завода «Металлинвест» внесли представление с требованиями устранить нарушения и наказать виновных, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 18.02.2019 г.»