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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Znak.com: Борис Дубровский в ближайшее время может объявить о своей отставке
18.02.2019 г. 14:47
В СМИ появилась информация о скорой отставке губернатора Челябинской области.
О том, что Борис Дубровский намерен сложить полномочия в ближайшее время, пишет Znak.com. По данным собственных источников издания, таким образом губернатор собирается поставить вопрос о доверии перед президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что Бориса Дубровского после этого назначат и.о. главы региона.
В сентябре 2019 года в Челябинской области состоятся выборы губернатора. Борис Дубровский ранее заявлял, что намерен переизбраться на этот пост и в декабре 2018 года заручился поддержкой местных единороссов. Основным препятствием политэксперты считают то, что его кандидатуру еще не одобрили в Кремле. В то же время интернет-газета указывает, что участие Бориса Дубровского в грядущих выборах уже согласовано.
Фото с сайта gubernator74.ru
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