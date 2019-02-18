Znak.com: Борис Дубровский в ближайшее время может объявить о своей отставке

Фото с сайта gubernator74.ru

В СМИ появилась информация о скорой отставке губернатора Челябинской области.



О том, что Борис Дубровский намерен сложить полномочия в ближайшее время, пишет Znak.com. По данным собственных источников издания, таким образом губернатор собирается поставить вопрос о доверии перед президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что Бориса Дубровского после этого назначат и.о. главы региона.



В сентябре 2019 года в Челябинской области состоятся выборы губернатора. Борис Дубровский ранее заявлял, что намерен переизбраться на этот пост и в декабре 2018 года заручился поддержкой местных единороссов. Основным препятствием политэксперты считают то, что его кандидатуру еще не одобрили в Кремле. В то же время интернет-газета указывает, что участие Бориса Дубровского в грядущих выборах уже согласовано.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 18.02.2019 г.»