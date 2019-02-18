Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью спасенного под завалами в Магнитогорске Вани Фокина

Скриншот видео с сайта 1tv.ru

Губернатор Борис Дубровский распорядился оказать поддержку родным ребенка, которого спасли после трагедии 31 декабря.



В понедельник, 18 февраля, глава региона поручил своим заместителям «взять под крыло» семью Вани Фокина. «Прошу проследить, чтобы Ване обеспечили дальнейшее сопровождение, необходимые реабилитационные мероприятия, чтобы у семьи было все благополучно с обустройством нового жилья и всем необходимым», – подчеркнул Борис Дубровский.



Ранее, 15 февраля, за сутки до первого дня рождения мальчика, 11-месячного Ваню Фокина привезли из Москвы в Магнитогорск. Он полтора месяца провел на лечении в клинике Леонида Рошаля, куда его доставили после обрушения жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164. Трагедия произошла 31 декабря, тогда под завалами погибли 39 человек.





Скриншот видео с сайта 1tv.ru

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