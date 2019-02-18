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15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Бывшему первому замглавы минэкономразвития области Антону Бахаеву продлили домашний арест
18.02.2019 г. 13:37
Следствие по делу о хищении бюджетных денег с участием Антона Бахаева продлили до апреля.
Соответствующее решение принял в понедельник, 18 февраля, Центральный райсуд Челябинска. Следствие и срок содержания бывшего первого замминистра экономразвития региона продлили на два месяца — до 19 апреля.
Антона Бахаева и директора Агентства международного сотрудничества Ольгу Алейникову задержали в июле 2018 года. Их обвиняют в хищении 4 млн рублей, выделенных на подготовку и проведение Российско-Казахстанского форума в ноябре 2017 года. Также по этому делу в качестве обвиняемого проходит руководитель рекламного агнетства «Элефант» Михаил Смирнов. Сейчас он и Бахаев содержатся под домашним арестом, а Алейникова находится под подпиской о невыезде.
Фото с сайта gubernator74.ru
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